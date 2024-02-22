РФ вранці вдарила по Херсонщині: загинув місцевий житель

Окупаційні війська РФ обстріляли Херсонську область вранці, 22 лютого. Внаслідок атак один цивільний загинув. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Трагедія сталася у селі Львове Бериславського району, один з «прильотів» був по житловому будинку.



«Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який був у дворі. Загиблому було 59 років», — написав він.



Нагадаємо, російські військові 14 лютого неодноразово завдавали ударів по Херсону. Внаслідок одного з обстрілів постраждала дитина, зараз її госпіталізовано до лікарні.