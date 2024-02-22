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РФ вранці вдарила по Херсонщині: загинув місцевий житель

22 лютого 2024, 10:38

РФ вранці вдарила по Херсонщині: загинув місцевий житель

Окупаційні війська РФ обстріляли Херсонську область вранці, 22 лютого. Внаслідок атак один цивільний загинув. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Трагедія сталася у селі Львове Бериславського району, один з «прильотів» був по житловому будинку.

«Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який був у дворі. Загиблому було 59 років», — написав він.

Нагадаємо, російські військові 14 лютого неодноразово завдавали ударів по Херсону. Внаслідок одного з обстрілів постраждала дитина, зараз її госпіталізовано до лікарні.

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