DeepState подтверждает оккупацию села Победа

Российским военным удалось захватить село Победа. Фото: DeepState

Российским военным удалось захватить село Победа на Марьинском направлении Донецкой области. Об этом сообщает украинский ресурс DeepState.



«Враг оккупировал Победу», — говорится в сообщении.



Также украинские аналитики проинформировали, что россияне продвинулись возле Георгиевки на этом же направлении, а также усилили давление на село Орловка, которое находится под ныне оккупированной Авдеевкой.



Напомним, ранее мы писали, что российские телеграм-каналы утверждают, что российским войскам удалось захватить село Победа в Донецкой области.