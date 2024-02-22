DeepState підтверджує окупацію села Побєда

Російським військовим вдалося захопити село Побєда на Мар'їнському напрямі Донецької області. Про це повідомляє український ресурс DeepState.
«Ворог окупував Побєду», — йдеться у повідомленні.
Село знаходиться під Мар'їнкою на шляху до Вугледару.
Також українські аналітики поінформували, що росіяни просунулися біля Георгіївки на цьому ж напрямі, а також посилили тиск на село Орлівка, яке знаходиться під нині окупованою Авдіївкою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські телеграм-канали стверджують, що російським військам вдалося захопити село Побєда на Донеччині.