DeepState підтверджує окупацію села Побєда

Російським військовим удалося захопити село Перемога. Фото: DeepState

Російським військовим вдалося захопити село Побєда на Мар'їнському напрямі Донецької області. Про це повідомляє український ресурс DeepState.



«Ворог окупував Побєду», — йдеться у повідомленні.



Село знаходиться під Мар'їнкою на шляху до Вугледару.



Також українські аналітики поінформували, що росіяни просунулися біля Георгіївки на цьому ж напрямі, а також посилили тиск на село Орлівка, яке знаходиться під нині окупованою Авдіївкою.



Нагадаємо, раніше ми писали, що російські телеграм-канали стверджують, що російським військам вдалося захопити село Побєда на Донеччині.