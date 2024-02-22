Росія: Медведєв запропонував відправляти до сибірських таборів «нелояльних» українців, які живуть в окупації

Дмитро Медведєв. Фото: РІА Новини

Людей з окупованих територій України, які отримали російські паспорти, але, як і раніше, чекають на прихід українських військ і шкодять Росії, необхідно відправляти на перевиховання до трудових таборів Сибіру. Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, передає російське агентство ТАСС.



«Якщо це люди, які шкодять Росії, їх треба викривати та карати, відправляти до Сибіру. Ось так. На перевиховання у виправно-трудові табори», — заявив Медведєв, відповідаючи на запитання про те, що робити з людьми, які отримали російські паспорти, але чекають на прихід ЗСУ.



При цьому він вважає, що «там люди різні», і тих, хто дійсно чекає на прихід українських військ, «там не так багато». «Там просто є люди, які сидять і думають: "Хто буде сильнішим, тим ми й служитимемо". Такі люди там, безперечно, є. Проте ми повинні працювати з усіма. Що ж, треба переконати цих людей, що ми повернулися назавжди», — підсумував Медведєв.



Нагадаємо, російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей звільнення міста».