Оккупанты атаковали Донецкую ТЭС: пострадали работники, есть значительные повреждения

Российские войска сегодня, 22 февраля, атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию. В результате обстрела шесть работников получили ранения. Об этом сообщили в Минєнерго.



«Сегодня утром враг обстрелял территории ТЭС в Донецкой области. По предварительным данным, ранен 1 человек, еще пятеро получили контузию», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пострадавшим оказана медицинская помощь.



В результате удара есть значительные повреждения оборудования ТЭС. Станция электроэнергии не производит.



С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны россиянами около 40 раз.



Напомним, в Донецкой области за 14 февраля из-за обстрелов со стороны РФ произошел пожар на территории шахты. В скором времени предприятие было обесточено, 50 работников находились под землей.