В Донецкой области из-за обстрелов была обесточена шахта: 50 работников находились под землей

В Донецкой области за минувшие сутки, 14 февраля, из-за обстрелов со стороны РФ произошел пожар на территории шахты. В скором времени предприятие было обесточено, 50 работников находились под землей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«За прошедшие сутки в результате обстрелов произошло возгорание на предприятии угледобывающего комплекса в Донецкой области. Отключались воздушные линии электропередачи», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате атаки были обесточены бытовые потребители и шахта, в которой находились 50 работников (все выведены на поверхность).



В течение двух часов возгорание ликвидировано, все потребители заживлены.



Напомним, в ночь на 12 февраля россияне атаковали дронами подстанцию «Укрэнерго» в Днепропетровской области, оставив без света более 53 тысяч абонентов, в том числе семь шахт, где находилось более одной тысячи работников.