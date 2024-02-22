Окупанти атакували Донецьку ТЕС: постраждали працівники, є значні пошкодження

Російські війська сьогодні, 22 лютого, атакували теплоелектростанцію в Донецькій області. Внаслідок обстрілу шість працівників отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Міненергетики.
«Сьогодні вранці ворог обстріляв території ТЕС на Донеччині. За попередніми даними, поранено 1 людину, ще п'ятеро отримали контузію», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що постраждалим надано медичну допомогу.
Внаслідок удару є значні пошкодження обладнання ТЕС.
З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно росіянами близько 40 разів.
Нагадаємо, на Донеччині за 14 лютого через обстріл з боку РФ сталася пожежа на території шахти. Незабаром підприємство було знеструмлено, 50 працівників перебували під землею.