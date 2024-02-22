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Окупанти атакували Донецьку ТЕС: постраждали працівники, є значні пошкодження

22 лютого 2024, 13:08

Окупанти атакували Донецьку ТЕС: постраждали працівники, є значні пошкодження

Російські війська сьогодні, 22 лютого, атакували теплоелектростанцію в Донецькій області. Внаслідок обстрілу шість працівників отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Міненергетики. 

«Сьогодні вранці ворог обстріляв території ТЕС на Донеччині. За попередніми даними, поранено 1 людину, ще п'ятеро отримали контузію», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що постраждалим надано медичну допомогу.

Внаслідок удару є значні пошкодження обладнання ТЕС. 

З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно росіянами близько 40 разів.

Нагадаємо, на Донеччині за 14 лютого через обстріл з боку РФ сталася пожежа на території шахти. Незабаром підприємство було знеструмлено, 50 працівників перебували під землею.

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