Окупанти атакували Донецьку ТЕС: постраждали працівники, є значні пошкодження

Російські війська сьогодні, 22 лютого, атакували теплоелектростанцію в Донецькій області. Внаслідок обстрілу шість працівників отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Міненергетики.



«Сьогодні вранці ворог обстріляв території ТЕС на Донеччині. За попередніми даними, поранено 1 людину, ще п'ятеро отримали контузію», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що постраждалим надано медичну допомогу.



Внаслідок удару є значні пошкодження обладнання ТЕС.



З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно росіянами близько 40 разів.



Нагадаємо, на Донеччині за 14 лютого через обстріл з боку РФ сталася пожежа на території шахти. Незабаром підприємство було знеструмлено, 50 працівників перебували під землею.