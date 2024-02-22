Польша просит помощи ЕС для решения проблемы блокады на украинской границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудят вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной, сообщает Polskie Radio 24.



Премьер-министр Дональд Туск заявил, что в трудные времена войны ни Польше, ни Украине не приходится доказывать ни себе, ни миру, что мы солидарны друг с другом.



Таким образом он ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского на встречу на границе.



Польский премьер подчеркнул, что обсудит ситуацию на границе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



«Мы должны найти общее решение для защиты польских интересов и не откажемся от этого. Это также требует продолжения технических переговоров, в том числе с Европейским Союзом», — сказал он.



Ранее правительство Польши официально предупредило о возможном влиянии Кремля на протесты фермеров в стране.