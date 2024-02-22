Польща просить допомоги ЄС для вирішення проблеми блокади на українському кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорюватимуть питання блокади польськими фермерами кордону з Україною, повідомляє Polskie Radio 24.



Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що у важкі часи війни ні Польщі, ні Україні не потрібно доводити ні собі, ні світу, що ми солідарні один з одним.



Таким чином, він відповів на запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч на кордоні.



Польський прем'єр наголосив, що обговорить ситуацію на кордоні з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.



«Ми маємо знайти спільне рішення для захисту польських інтересів і не відмовимося від цього. Це також вимагає продовження технічних переговорів, зокрема з Європейським Союзом», - сказав він.



Раніше уряд Польщі офіційно попередив про можливий вплив Кремля на протести фермерів у країні.