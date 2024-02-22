Из Угледара продолжается эвакуация: полиция помогла выехать больной женщине

Недавно вывезли больную женщину из Угледара. Фото: полиция

Из прифронтового Угледара Донецкой области продолжается эвакуация местного населения в более безопасные регионы Украины. В частности, недавно полицейские вывезли женщину, которая находилась на грани смерти. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Полицейские эвакуировали в больницу больную женщину, у которой начали отказывать ноги. Впоследствии врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких. Еще несколько дней — и она могла умереть», — говорится в сообщении.





Кроме того, правоохранители раздали людям гуманитарную помощь.





Отмечается, что в Угледаре продолжает жить всего 11 людей. Дорога в город постоянно попадает под удары российских управляемых авиабомб.

Напомним, ранее мы писали, что 22 февраля россияне атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию.