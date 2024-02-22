З Вугледару триває евакуація: поліція допомогла виїхати хворій жінці

Нещодавно вивезли хвору жінку з Вугледару. Фото: поліція

З прифронтового Вугледару Донецької області триває евакуація місцевого населення до безпечніших регіонів України. Зокрема, нещодавно поліцейські вивезли жінку, яка була на межі смерті. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Поліцейські евакуювали до лікарні хвору жінку, у якої почали відмовляти ноги. Згодом лікарі діагностували у неї тяжке запалення легень. Ще кілька днів – і вона могла померти», — йдеться у повідомленні.





Окрім того, правоохоронці роздали людям гуманітарну допомогу.





Зазначається, що у Вугледарі продовжує жити лише 11 людей. Дорога до міста постійно потрапляє під удари російських авіабомб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 22 лютого росіяни атакували прифронтову теплоелектростанцію.