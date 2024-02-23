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Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских

23 февраля 2024, 08:40

Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских

Атака РФ на Одесскую область. Фото: ГСЧС Атака РФ на Одесскую область. Фото: ГСЧС

Ночью Россия атаковала Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22, уже известно о 3 погибших в результате атаки. Об этом написал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.



«Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала. Также при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего», — заявил Кипер.

По словам главы Одесской ОВА, позже под завалами были обнаружены тела еще двух погибших. Всего известно о 3 погибших в результате атаки. 

В Telegram-канале «Сил обороны Юга» отметили, что РФ атаковала южный регион ударными дронами типа Shahed-131/136.

В то же время, из самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, оккупанты направили ракеты типа Х-31П и Х-22.

«Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки, одно из зданий предприятия в прибрежной зоне Одессы потерпело значительные разрушения, вспыхнул пожар на площади 500 м.кв. 

Напомним, один человек погиб, еще девять ранены в результате обстрела Константинопольского Донецкой области.

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