Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских

Атака РФ на Одесскую область. Фото: ГСЧС

Ночью Россия атаковала Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22, уже известно о 3 погибших в результате атаки. Об этом написал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.







«Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала. Также при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего», — заявил Кипер.



По словам главы Одесской ОВА, позже под завалами были обнаружены тела еще двух погибших. Всего известно о 3 погибших в результате атаки.



В Telegram-канале «Сил обороны Юга» отметили, что РФ атаковала южный регион ударными дронами типа Shahed-131/136.



В то же время, из самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, оккупанты направили ракеты типа Х-31П и Х-22.



«Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.



Спасатели ликвидируют последствия российской атаки, одно из зданий предприятия в прибрежной зоне Одессы потерпело значительные разрушения, вспыхнул пожар на площади 500 м.кв.



Напомним, один человек погиб, еще девять ранены в результате обстрела Константинопольского Донецкой области.