Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних

Атака РФ на Одещину. Фото: ДСНС

Вночі Росія атакувала Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П та Х-22, вже відомо про 3 загиблих внаслідок атаки. Про це написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.







«Один із безпілотників упав на цивільне підприємство у прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала. Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого», - заявив Кіпер.



За словами голови Одеської ОВА, пізніше під завалами було виявлено тіла ще двох загиблих. Усього відомо про 3 загиблих внаслідок атаки.



У Telegram-каналі «Сил оборони Півдня» зазначили, що РФ атакувала південний регіон ударними дронами типу Shahed-131/136.



Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, окупанти направили ракети типу Х-31П і Х-22.



«Ракети втратили бойову здатність у повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе», - йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки, одна з будівель підприємства у прибережній зоні Одеси зазнала значних руйнувань, спалахнула пожежа на площі 500 м.кв.



Нагадаємо, одна людина загинула, ще дев'ять поранено внаслідок обстрілу Константинопольського Донецької області.