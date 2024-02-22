Обстрел Константинопольского на Донетчине: ранены 9 человек, один — погиб

Один человек погиб, еще девять ранены в результате обстрела Константинопольского Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Среди раненых — 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.



Филашкин уточнил, что российские войска обстреляли Константинопольское из «Ураганов» — 13 снарядов попали по территории села.



«Повреждены многие дома — сейчас идет осмотр территории, устанавливаем точные последствия обстрела», — отметил он.