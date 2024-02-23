Россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще 19 ранены — Филашкин

Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области, за сутки от атак погиб один человек, также стало известно, что 19 гражданских травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 22 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Константинопольском. Еще 19 человек в области за сутки получили ранения», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1871 человек, еще 4612 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе, попав в многоэтажный дом и в предприятие. В результате обстрела восемь людей пострадали.