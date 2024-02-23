Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще 19 поранено — Філашкін

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу від атак загинула одна людина, також стало відомо, що 19 цивільних травмовано. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 22 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донецької області – у Константинопольському. Ще 19 людей в області за добу зазнали поранень», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1871 людина, ще 4612 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе , потрапивши до багатоповерхового будинку та підприємства. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали.