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На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы

23 февраля 2024, 12:10

На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы

На оккупированной территории Донецкой области в военной части удерживают мобилизованного. Фото: Astra На оккупированной территории Донецкой области в военной части удерживают мобилизованного. Фото: Astra

На оккупированной территории Донецкой области в военной части удерживают мобилизованного преподавателя музыки и инвалида 3-й группы. Его заставляют вернуться на фронт. Об этом передает Astra.

Владимира Фролова незаконно мобилизовали 22 февраля 2022 года несмотря на то, что у него 3-я группа инвалидности. Также у мужчины многочисленные проблемы со зрением, сердцем, желудком, щитовидной железой. Однако ему отказали в проведении медкомиссии и отправили на фронт. За время службы у Фролова ухудшилось здоровье и образовалась опухоль в почках.

По словам супруги Владимира, в октябре 2022 года он получил ранения. За время лечения ему несколько раз звонили командиры с призывом вернуться на фронт. Фролову пришлось на костылях идти в военную часть в Шахтерске.

 

«Там его закрыли с костылями и сказали, что он поедет со следующей партией. У мужа обострилась проблема с желудком, он начал харкать кровью. Они дали ему «Ношпу», — рассказала Анна, заявив, что мужчина оттуда сбежал.



На сегодняшний день Владимир находится в военной части на Петровке. Над ним издеваются, заставляют подписать контракт и говорят, что отправят на штурм.

Женщина добавила, что написала заявления в военную прокуратуру и Минобороны, но пока ответа никакого нет.

Напомним, на блокпостах временно оккупированного Луганска российские военные проводят проверку мужчин призывного возраста перед очередной волной мобилизации. 

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