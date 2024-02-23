На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи

На окупованій території Донецької області у військовій частині утримують мобілізованого. Фото: Astra

На окупованій території Донецької області у військовій частині утримують мобілізованого викладача музики та інваліда 3-ї групи. Його змушують повернутися на фронт. Про це повідомляє Astra.



Володимира Фролова незаконно мобілізували 22 лютого 2022 року, попри те, що він має 3-ю групу інвалідності. Також у чоловіка численні проблеми із зором, серцем, шлунком, щитовидною залозою. Однак йому відмовили у проведенні медкомісії та відправили на фронт. За час служби у Фролова погіршилося здоров'я та утворилася пухлина у нирках.

За словами дружини Володимира, у жовтні 2022 року він отримав поранення. За час лікування йому кілька разів телефонували командири із закликом повернутися на фронт. Фролову довелося на милицях йти у військову частину в Шахтарську.

«Там його закрили з милицями та сказали, що він поїде з наступною партією. У чоловіка загострилася проблема зі шлунком, він почав харкати кров'ю. Вони дали йому "Ношпу" , - розповіла Ганна, заявивши, що чоловік звідти втік.





На сьогоднішній день Володимир перебуває у військовій частині на Петрівці. Над ним знущаються, змушують підписати контракт і кажуть, що відправлять на штурм.



Дружина додала, що написала заяви до військової прокуратури та Міноборони, але поки що відповіді ніякої немає.



Нагадаємо, що на блокпостах тимчасово окупованого Луганська російські військові проводять перевірку чоловіків призовного віку перед черговою хвилею мобілізації.