  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ на Авдеевском направлении взяли в плен полдесятка оккупантов — Тарнавский

23 февраля 2024, 13:31

ВСУ на Авдеевском направлении взяли в плен полдесятка оккупантов — Тарнавский

Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении взяли в плен полдесятка российских военнослужащих. В тоже время, россияне активизировали свои силы на Марьинском направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«По всей операционной зоне ОСУВ «Таврия» противник за минувшие сутки совершил 61 штурмовое действие, то только на Марьинское направление пришлось 43 боеприкосновения. Еще полдесятка оккупантов были захвачены в плен (на Авдеевском направлении)», — написал он.

По его информации, россияне нанесли 38 авиаударов (почти все - в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, 1102 обстрела наших позиций, в том числе снова совершили 5 сбросов с БпЛА гранат с ядовитым веществом.

Общие потери захватчиков в живой силе за вчера составляют 503 человека, в вооружении и военной технике – 25 единиц, не считая БпЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники. Также нейтрализовано или сбито 261 БпЛА разных типов.

Также Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.

Напомним, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш прокомментировал выход украинских военных из Авдеевки Донецкой области.

«Друзья, молчал так долго, потому что не хватало слов. Обидно и больно от потери нашего украинского города. Но это не конец», — подчеркнул Барабаш.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Александр Тарнавский
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:11
В аннексированной Евпатории обнаружили большое количество танков — АТЕШ
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
12:10
На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы
01:38
Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
23:08
Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря
23:00
В оккупации не хотят видеть участников «голой» вечеринки для «замаливания грехов»
22:45
Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами
20:12
Обстрел Донецка: на Текстильщике ранены 4 человека
14:39
Руководство РФ готовит россиян к длительной войне — британская разведка
12:58
Россия: Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «нелояльных» украинцев, живущих в оккупации
11:58
ВСУ: россияне атакуют Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец
11:10
DeepState подтверждает оккупацию села Победа
10:18
При въезде в оккупированный Луганск автомобильные очереди — проверяют мужчин
09:59
В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль
08:30
Украина расследует факты убийства российскими оккупантами 38 военнопленных
00:43
Главное за день: Удары по полигонам войск РФ. Россияне хотят выйти на границы Луганщины
00:17
ВСУ нанесли очередной удар по полигону войск РФ. Сообщают о большом количестве погибших
21:10
Пророссийский блогер рассказал о массовой гибели российских военнослужащих в оккупированном Докучаевске
19:41
В оккупированном Донецке под обстрел попала больница Калинина
15:58
В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой
все новости
15:59
«Нужно действовать быстро»: министр обороны США призвал Конгресс предоставить финансовую помощь Украине
15:11
В аннексированной Евпатории обнаружили большое количество танков — АТЕШ
14:41
Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке
13:59
США одобрили масштабный пакет санкций против РФ за войну в Украине и смерть Навального
13:31
ВСУ на Авдеевском направлении взяли в плен полдесятка оккупантов — Тарнавский
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
12:44
В Польше неизвестные высыпали из украинских зерновозов рапс
12:10
На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы
11:35
В Подольском районе Киева горят складские помещения
11:32
Курскую область РФ снова атаковали дроны
11:14
Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании
10:57
Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки
10:55
СБУ задержала коллаборантку в Славянске: женщина передавала информацию про ВСУ сыну-боевику «ДНР»
10:19
Россияне ночью ударили по Мирнограду: погиб мужчина
10:12
Армия РФ обстреляла Херсон: возникло четыре пожара
09:40
Оккупанты продвинулись на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но ВСУ отбросили их в Победе — DeepState
09:15
Российские оккупанты убили 15 коров, обстреливая Харьковскую область
09:12
Россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще 19 ранены — Филашкин
08:53
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО
08:40
Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
23 февраля, 12:52
Пожар на Подоле в столице. Фото: тг-канал «Реальний Київ» В Подольском районе Киева горят складские помещения
23 февраля, 11:35
Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании
23 февраля, 11:14
Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки
23 февраля, 10:57
Оккупанты продвинулись на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но ВСУ отбросили их в Победе — DeepState Оккупанты продвинулись на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но ВСУ отбросили их в Победе — DeepState
23 февраля, 09:40
Атака РФ на Одесскую область. Фото: ГСЧС Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских
23 февраля, 08:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама