ВСУ на Авдеевском направлении взяли в плен полдесятка оккупантов — Тарнавский

Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении взяли в плен полдесятка российских военнослужащих. В тоже время, россияне активизировали свои силы на Марьинском направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«По всей операционной зоне ОСУВ «Таврия» противник за минувшие сутки совершил 61 штурмовое действие, то только на Марьинское направление пришлось 43 боеприкосновения. Еще полдесятка оккупантов были захвачены в плен (на Авдеевском направлении)», — написал он.



По его информации, россияне нанесли 38 авиаударов (почти все - в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, 1102 обстрела наших позиций, в том числе снова совершили 5 сбросов с БпЛА гранат с ядовитым веществом.



Общие потери захватчиков в живой силе за вчера составляют 503 человека, в вооружении и военной технике – 25 единиц, не считая БпЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники. Также нейтрализовано или сбито 261 БпЛА разных типов.



Также Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.



Напомним, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш прокомментировал выход украинских военных из Авдеевки Донецкой области.



«Друзья, молчал так долго, потому что не хватало слов. Обидно и больно от потери нашего украинского города. Но это не конец», — подчеркнул Барабаш.