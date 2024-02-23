  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка окупантів — Тарнавський

23 лютого 2024, 13:31

ЗСУ на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка окупантів — Тарнавський

Збройні сили України на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка російських військовослужбовців. У той же час росіяни активізували свої сили на Мар'їнському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«По всій операційній зоні ОСУВ «Таврія» противник за минулу добу здійснив 61 штурмову дію, то лише на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення. Ще півдесятка окупантів було захоплено в полон (на Авдіївському напрямку)», — написав він.

За його інформацією, росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли наших позицій, у тому числі знову здійснили 5 скидів з БпЛА гранат з отруйною речовиною.

Загальні втрати загарбників у живій силі за вчора становлять 503 людини, у озброєнні та військовій техніці – 25 одиниць, крім БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Також нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів.

Також Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливі об'єкти ворога.

Нагадаємо, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш прокоментував вихід українських військових з Авдіївки Донецької області.

«Друзі, мовчав так довго, бо не вистачало слів. Прикро та боляче від втрати нашого українського міста. Але це не кінець», - наголосив Барабаш.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Олександр Тарнавський
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:52
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
12:10
На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи
01:38
Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23:08
Головне за день: Вибух у Бердянську. Медведєв хоче посилати українця до таборів
23:00
В окупації не хочуть бачити учасників «голої» вечірки для «замолювання гріхів»
22:45
Ще одного полоненого «азовця» незаконно засуджено окупантами
20:12
Обстріл Донецька: на Текстильнику поранено 4 людини
14:39
Керівництво РФ готує росіян до тривалої війни — британська розвідка
12:58
Росія: Медведєв запропонував відправляти до сибірських таборів «нелояльних» українців, які живуть в окупації
11:58
ЗСУ: росіяни атакують Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець
10:18
При в`їзді до окупованого Луганська автомобільні черги — перевіряють чоловіків
09:59
В окупованому Бердянську вранці вибухнув автомобіль
08:30
Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених
00:43
Головне за день: Удари по полігонам військ РФ. Росіяни хочуть вийти на межі Луганщини
00:17
ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
21:10
Проросійський блогер розповів про масову загибель російських військовослужбовців в окупованому Докучаєвську
19:41
В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня Калініна
15:58
У Росії заявили про захоплення села Побєда під Мар'їнкою
14:13
Партизани зафіксували розміщення цілого дивізіону С-400 в окупованому Криму
11:16
Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині
усі новини
13:59
США схвалили масштабний пакет санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Навального
13:31
ЗСУ на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка окупантів — Тарнавський
12:52
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
12:44
У Польщі невідомі висипали з українських зерновозів ріпак
12:10
На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи
11:35
У Подільському районі Києва горять складські приміщення
11:32
Курську область РФ знову атакували дрони
11:14
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії
10:57
Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки
10:55
СБУ затримала колаборантку в Слов'янську: жінка передавала інформацію про ЗСУ синові-бойовику «ДНР»
10:19
Росіяни вночі вдарили по Мирнограду: загинув чоловік
10:12
Армія РФ обстріляла Херсон: виникло чотири пожежі
09:40
Окупанти просунулися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але ЗСУ відкинули їх у Побєди — DeepState
09:15
Російські окупанти вбили 15 корів, обстрілюючи Харківську область
09:12
Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще 19 поранено — Філашкін
08:53
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО
08:40
Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних
08:38
Росіяни влучили дронами в багатоповерхівку у Дніпрі: вісім постраждалих, під завалами можуть бути люди
01:38
Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
00:00
«Шахтар» вилетів із Ліги Європи після поразки «Марселю»
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
23 лютого, 12:52
Пожежа на Подолі у столиці. Фото: ТГ-канал «Реальний Київ» У Подільському районі Києва горять складські приміщення
23 лютого, 11:35
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії
23 лютого, 11:14
Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки
23 лютого, 10:57
Атака РФ на Одещину. Фото: ДСНС Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних
23 лютого, 08:40
Момент удару у Донецьку, Кадр з відео Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23 лютого, 01:38

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама