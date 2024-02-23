ЗСУ на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка окупантів — Тарнавський

Збройні сили України на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка російських військовослужбовців. У той же час росіяни активізували свої сили на Мар'їнському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«По всій операційній зоні ОСУВ «Таврія» противник за минулу добу здійснив 61 штурмову дію, то лише на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення. Ще півдесятка окупантів було захоплено в полон (на Авдіївському напрямку)», — написав він.



За його інформацією, росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли наших позицій, у тому числі знову здійснили 5 скидів з БпЛА гранат з отруйною речовиною.



Загальні втрати загарбників у живій силі за вчора становлять 503 людини, у озброєнні та військовій техніці – 25 одиниць, крім БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Також нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів.



Також Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливі об'єкти ворога.



Нагадаємо, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш прокоментував вихід українських військових з Авдіївки Донецької області.



«Друзі, мовчав так довго, бо не вистачало слів. Прикро та боляче від втрати нашого українського міста. Але це не кінець», - наголосив Барабаш.