«Авдос пал, но жизнь наших ребят дороже» — Барабаш о событиях в Авдеевке

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш прокомментировал выход украинских военных из Авдеевки Донецкой области.



«Друзья, молчал так долго, потому что не хватало слов. Обидно и больно от потери нашего украинского города. Но это не конец», — подчеркнул Барабаш.



Он поблагодарил все подразделения Сил обороны за долгое сопротивление российским войскам. Барабаш отметил, что сейчас эти военные нуждаются в помощи и поддержке со стороны общества. На днях будет объявлен сбор средств.



«Авдос пал, но жизнь наших ребят дороже», — сказал Барабаш, подчеркивая, что в приоритете не территории, а способная на оборону и контрнаступление армия.



Он добавил, что кроме поддержки боевых бригад на Авдеевском направлении, ОВА продолжает работать над обеспечением гуманитарной помощью переселенцев из города.

Напомним, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.