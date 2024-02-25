РФ за сутки ранили одного гражданского в Константиновке

Российские войска за минувшие сутки, 24 февраля, атаковали Донецкую область. В результате обстрелов один человек травмирован. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 24 февраля россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Константиновке», — написал он.

По словам и. о. начальника Константиновской ГВА Сергея Горбунова, пострадавшая получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны в результате выбитого оконного стекла. Об этом передает Суспільне Донбас.



Известно, что повреждена гражданская инфраструктура, несколько частных домов и многоэтажки — в домах людей выбиты окна и стекла.



С начала полномасштабной войны в Украине погибли 1872 человека, еще 4615 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, 24 февраля россияне объявили о захвате поселка Ласточкино в Донецкой области. Соответствующее видеообращение оккупанты выложили в сети.