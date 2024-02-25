РФ за добу поранили одного цивільного у Костянтинівці

Російські війська минулої доби, 24 лютого, атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу одна людина травмована. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 24 лютого росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Костянтинівці», — написав він.

За словами в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова, постраждала отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла. Про це повідомляє Суспільне Донбас.



Відомо, що пошкоджена цивільна інфраструктура, декілька приватних будинків та багатоповерхівки — в оселях людей вибиті вікна та шибки.



З початку повномасштабної війни в Україні загинули 1872 особи, ще 4615 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, 24 лютого росіяни оголосили про захоплення селища Ласточкине на Донеччині. Відповідний відеозворот окупанти виклали у мережі.