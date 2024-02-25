В результате обстрела в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры

Сегодня утром, 25 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Под удар попал объект инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОВА.



«Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что информация о пострадавших или повреждении жилых домов не поступала.



Напомним, 25 февраля Россия ударила по Украине 18-ю ударными дронами-камикадзе, силы противовоздушной обороны сбили 16.