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Внаслідок обстрілу на Хмельниччині пошкоджено об`єкт інфраструктури

25 лютого 2024, 09:44

Внаслідок обстрілу на Хмельниччині пошкоджено об`єкт інфраструктури

Сьогодні вранці, 25 лютого, російські війська вкотре атакували Хмельницьку область. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької ОВА.

«Працювали сили ППО. Водночас у результаті атаки сталося пошкодження об'єкта інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що інформація про постраждалих чи пошкодження житлових будинків не надходила.

Нагадаємо, 25 лютого Росія вдарила по Україні 18 ударними дронами-камікадзе, сили протиповітряної оборони збили 16.

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