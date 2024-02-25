Внаслідок обстрілу на Хмельниччині пошкоджено об`єкт інфраструктури

Сьогодні вранці, 25 лютого, російські війська вкотре атакували Хмельницьку область. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької ОВА.



«Працювали сили ППО. Водночас у результаті атаки сталося пошкодження об'єкта інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що інформація про постраждалих чи пошкодження житлових будинків не надходила.



Нагадаємо, 25 лютого Росія вдарила по Україні 18 ударними дронами-камікадзе, сили протиповітряної оборони збили 16.