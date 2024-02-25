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Российские военные напали на посетителей кафе в оккупированном Крыму

25 февраля 2024, 12:56

Российские военные напали на посетителей кафе в оккупированном Крыму

В поселке Черноморское в оккупированном Крыму российские военнослужащие напали на посетителей кафе «Крепость» 23 февраля. Видео происшествия, снятого камерой наблюдения, было опубликовано в сети.

На посетителей напали наемники ЧВК «Медведи», которую связывают с Росгвардией.

Очевидица нападения Анастасия рассказала «Газете.Ru», что инициаторами драки стали двое военных, отмечавших «День защитника отечества».

«Они пришли уже какие-то перевозбужденные, им что-то не понравилось, кто-то что-то им сказал, они решили, естественно, вызвать подкрепление — ЧВК «Медведи», которая сейчас у всех на слуху, они были в масках. Если посмотреть по всем камерам, такое происшествие уже происходило не один раз, просто никто не хотел это огласке предавать. Двое военных просто вызвали свое подкрепление, так как не могли конфликт урегулировать самостоятельно, и начали просто избивать мирных жителей. Они сами лезли на конфликт и устроили этот беспредел. Персонал заведения не пытался остановить драку, так как там все были с автоматами. Пытался остановить данный конфликт брат моего молодого человека, которого начали бить с ноги», — сказала она.

На видео с камеры наблюдения в сеть выложен фрагмент, на котором видно что инициаторы драки вызвали «подкрепеление» в виде военных в масках и с автоматами, которые открыли огонь в воздух. В это время их сослуживцы, которые начали конфликт с другими посетителями кафе, избивали лежащих людей ногами и дубинками.

Анастасия добавила, что в Черноморском «покрывают» российских военных, так как те пугают местных жителей. По ее словам, бойцы «Медведей» просили ее удалить видеоролик драки в кафе — хотели разобраться самостоятельно. Однако девушка планирует добиться для них наказания.

«Военных здесь очень хорошо покрывают. Они сбили человека насмерть — замять. Они пугают народ. Избили двух мужчин около школы ночью, просто шли двое мужчины, не пьяные, их тоже избили и запугивали, чтобы они забрали заявление и отказались от своих слов. Люди действительно забирали заявления. Они сейчас начали действовать так же. Но в связи с тем, что мы дали огласку, все пошло выше и дальше. Сейчас нет никаких запугиваний, просто мне писали «Медведи», чтобы я удалила видео, мол, они сами разберутся, но меня это не устраивает. Мне нужно официальное наказание», — рассказала женщина.

Как сообщил российский телеграм-канал «Mash на волне», по факту нападения возбуждено уголовное дело.

В чате канала бригады «Медведи» утверждают, что зачинщики обманули остальных сослуживцев и уже наказаны. Выложено фото человека, который, как утверждается, избивал посетителей кафе «Крепость» палкой. На фото его лицо разбито. «По словам администрации канала, три сотрудника бригады после драки приехали на базу и рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги. Это оказалось ложью, всех виновных передали полиции», — пишет «Mash на волне».

Напомним, ранее мы писали, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-регионала Олега Царева в оккупированном Крыму

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