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Російські військові напали на відвідувачів кафе в окупованому Криму

25 лютого 2024, 12:56

Російські військові напали на відвідувачів кафе в окупованому Криму

У селищі Чорноморське в окупованому Криму російські військовослужбовці напали на відвідувачів кафе «Фортеця» 23 лютого. Відео події, знятої камерою спостереження, було опубліковано у мережі. На відвідувачів напали найманці ПВК «Ведмеді», які пов'язують з Росгвардією.

Очевидець нападу Анастасія розповіла «Газеті.Ru», що ініціаторами бійки стали двоє військових, які відзначали «День захисника Вітчизни».

«Вони прийшли вже якісь перезбуджені, їм щось не сподобалося, хтось їм щось сказав, вони вирішили викликати підкріплення — ПВК «Ведмеді», яка зараз у всіх на слуху, вони були в масках. Якщо подивитися по всіх камерах, така подія вже відбувалася не один раз, просто ніхто не хотів це розголошувати. Двоє військових просто викликали своє підкріплення, оскільки не могли конфлікту врегулювати самостійно, і почали просто бити мирних жителів. Вони самі лізли на конфлікт і влаштували це свавілля. Персонал закладу не намагався зупинити бійку, бо там усі були з автоматами. Намагався зупинити цей конфлікт брат мого хлопця, якого почали бити з ноги», — сказала вона.

На відео з камери спостереження до мережі викладено фрагмент, на якому видно, що ініціатори бійки викликали «підкріплення» у вигляді військових у масках та з автоматами, які відкрили вогонь у повітря. У цей час їхні товариші по службі, які почали конфлікт з іншими відвідувачами кафе, били ногами і палицями людей. 

Анастасія додала, що у Чорноморському «покривають» російських військових, бо ті лякають місцевих мешканців. За її словами, бійці «Ведмедів» просили її видалити відеоролик бійки у кафе — хотіли розібратися самостійно. Однак дівчина планує домогтися для них покарання.

«Військових тут дуже добре викривають. Вони збили людину на смерть — зам'яли. Вони лякають народ. Побили двох чоловіків біля школи вночі, просто йшли двоє чоловіків, не п'яні, їх теж побили та залякували, щоб вони забрали заяву та відмовилися від своїх слів. Люди справді забирали заяви. Вони зараз почали діяти так само. Але у зв'язку з тим, що ми розголосили, все пішло вище і далі. Зараз немає жодних залякувань, просто мені писали «Ведмеді», щоб я видалила відео, мовляв, вони самі розберуться, але це мене не влаштовує. Мені потрібне офіційне покарання», — розповіла жінка.

Як повідомив російський телеграм-канал Mash на хвилі, за фактом нападу порушено кримінальну справу.

У чаті каналу бригади «Ведмеді» стверджують, що зачинники обдурили решту товаришів по службі і вже покарані. Викладено фото людини, яка, як стверджується, била відвідувачів кафе «Фортеця» ціпком. На фото його обличчя розбите. «За словами адміністрації каналу, троє співробітників бригади після бійки приїхали на базу і розповіли, що у закладі викрикують проукраїнські гасла. Це виявилося брехнею, всіх винних передали поліції», — пише Mash на хвилі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ФСБ РФ порушила кримінальну справу за фактом замаху на екс-регіонала Олега Царьова в окупованому Криму.

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