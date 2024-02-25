РФ обстреляла Украину около 110 тысяч раз с 2022 года — МВД

В Украине за два года полномасштабной войны зафиксировано около 110 тысяч обстрелов со стороны российской армии. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на саммите «Украина. Год 2024» сегодня, 25 февраля, передает пресс-служба МВД.



По его словам, ведомство имеет наработанные протоколы работы на местах ликвидации последствий обстрелов.



«Если в первый год полномасштабного вторжения наши партнеры предлагали обучение спасателям и полицейским, то сейчас мы уже получаем запросы от наших иностранных партнеров на обмен опытом, беспрецедентным и слишком дорогим. Наши силы безопасности постоянно усовершенствуются и однозначно стали сильнее», — отметил он.



Напомним, 25 февраля Россия ударила по Украине 18-ю ударными дронами-камикадзе, силы противовоздушной обороны сбили 16.