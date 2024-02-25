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РФ обстріляла Україну близько 110 тисяч разів з 2022 року — МВС

25 лютого 2024, 13:41

РФ обстріляла Україну близько 110 тисяч разів з 2022 року — МВС

В Україні за два роки повномасштабної війни зафіксовано близько 110 тисяч обстрілів з боку російської армії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на саміті «Україна. Рік 2024» сьогодні, 25 лютого, передає пресслужба МВС. 

За його словами, відомство має напрацьовані протоколи роботи на місцях ліквідації наслідків обстрілу.

«Якщо в перший рік повномасштабного вторгнення наші партнери пропонували навчання рятувальникам та поліцейським, то зараз ми вже отримуємо запити від наших іноземних партнерів на обмін досвідом, безпрецедентним та надто дорогим. Наші сили безпеки постійно вдосконалюються і однозначно стали сильнішими», — зазначив він.

Нагадаємо, 25 лютого Росія вдарила по Україні 18 ударними дронами-камікадзе, сили протиповітряної оборони збили 16.

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