В оккупированном Донецке под обстрел попал микрорайон Текстильщик: пострадали двое людей

Сегодня утром, 25 февраля, во временно оккупированном Донецке произошел обстрел в микрорайоне Текстильщик. Известно, что двое местных жителей пострадали. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик по ул. Петровского получили ранения женщины 1966 и 1971 годов рождения.



Напомним, 18 февраля во временно оккупированном Россией Донецке один местный житель получил ранения. Мужчина подорвался на мине.