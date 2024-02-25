В окупованому Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Текстильник: постраждали двоє людей

Сьогодні вранці, 25 лютого, у тимчасово окупованому Донецьку відбувся обстріл у мікрорайоні Текстильник. Відомо, що двоє місцевих мешканців постраждали. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник по вул. Петровського отримали поранення жінки 1966 та 1971 років народження.



Нагадаємо, 18 лютого в тимчасово окупованому Росією Донецьку один місцевий житель отримав поранення. Чоловік підірвався на міні.