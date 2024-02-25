Россия самостоятельно производить оружие без западных технологий практически не сможет — ОП

Советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк во время сегодняшнего форума «Украина. Год 2024» заявил, что Российской Федерации будет гораздо сложнее производить оружие без американских и европейских деталей. Сейчас цель Украины и ее стран-партнеров – прекратить поставки в РФ.



«В первую очередь, это ежедневная, рутинная работа, которую проделывают все страны-партнеры, в частности, правоохранители, разоблачая сети поставок в РФ западной микроэлектроники. У нас есть десятки громких кейсов. Десятки лет РФ получала многие микроэлектроники из западного мира. Мы сконцентрируемся на том, чтобы Россия не могла производить свою продукцию. Россия самостоятельно производить оружие без западных технологий практически не сможет. Это оружие будет гораздо менее качественным и в меньшем количестве», — отметил он.



В свою очередь Власюк добавил, что не стоит недооценивать возможности РФ.



«У них мощный ВПК, они переформатировали свою экономику, они продолжают производить много оружия. Прекращение поставок западных технологий – это один из ключевых вопросов санкционной политики, мы видим здесь существенные успехи в работе с партнерами и странами глобального юга», – резюмировал представитель Офиса президента.



Напомним, ракеты Северной Кореи, которыми Россия уже атаковала Украину, содержат компоненты американских и европейских компаний.