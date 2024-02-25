Росія самостійно виробляти зброю без західних технологій практично не зможе — ОП

Радник керівника Офісу президента Владислав Власюк під час форуму «Україна. Рік 2024» заявив, що Російській Федерації буде набагато складніше виробляти зброю без американських та європейських деталей. Наразі мета України та її країн-партнерів — припинити постачання до РФ.



«В першу чергу, це щоденна, рутинна робота, яку роблять всі країни-партнери, зокрема, правоохоронці, викриваючи мережі постачання в РФ західної мікроелектроніки. В нас є десятки кейсів. Десятки років РФ отримувала багато мікроелектроніки з західного світу. Ми зосереджуємося на тому, щоб Росія не могла виробляти свою продукцію. Росія самостійно виробляти зброю без західних технологій практично не зможе. Ця зброя буде набагато менш якісною та в меншій кількості», — зазначив він.



В свою чергу Власюк додав, що не варто недооцінювати спроможності РФ.



«У них потужний ВПК, вони переформатували свою економіку, вони виробляють багато зброї. Припинення постачання західних технологій — це одне з ключових питань санкційної політики, ми бачимо тут суттєві успіхи у роботі з партнерами і країнами глобального півдня», — резюмував представник Офісу президента.



Нагадаємо, ракети Північної Кореї, якими Росія вже атакувала Україну, містять компоненти американських та європейських компаній.