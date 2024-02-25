Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росія самостійно виробляти зброю без західних технологій практично не зможе — ОП

25 лютого 2024, 16:11

Росія самостійно виробляти зброю без західних технологій практично не зможе — ОП

Радник керівника Офісу президента Владислав Власюк під час форуму «Україна. Рік 2024» заявив, що Російській Федерації буде набагато складніше виробляти зброю без американських та європейських деталей. Наразі мета України та її країн-партнерів — припинити постачання до РФ.

«В першу чергу, це щоденна, рутинна робота, яку роблять всі країни-партнери, зокрема, правоохоронці, викриваючи мережі постачання в РФ західної мікроелектроніки. В нас є десятки кейсів. Десятки років РФ отримувала багато мікроелектроніки з західного світу. Ми зосереджуємося на тому, щоб Росія не могла виробляти свою продукцію. Росія самостійно виробляти зброю без західних технологій практично не зможе. Ця зброя буде набагато менш якісною та в меншій кількості», — зазначив він.

В свою чергу Власюк додав, що не варто недооцінювати спроможності РФ.

«У них потужний ВПК, вони переформатували свою економіку, вони виробляють багато зброї. Припинення постачання західних технологій — це одне з ключових питань санкційної політики, ми бачимо тут суттєві успіхи у роботі з партнерами і країнами глобального півдня», — резюмував представник Офісу президента.

Нагадаємо, ракети Північної Кореї, якими Росія вже атакувала Україну, містять компоненти американських та європейських компаній.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна виробництво ракет
Організації
ОП

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:58
Росія утримує в полоні 28 тисяч українців — Лубінець
15:38
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Текстильник: постраждали двоє людей
13:35
На окупованій частині Запорізької області розпочалося «дострокове голосування» на «виборах» президента РФ
12:56
Російські військові напали на відвідувачів кафе в окупованому Криму
23:10
Головне за день: Захоплення селища на Донеччині. Російські паспорти у Авдіївці
21:11
Війська РФ захопили селище Ласточкине під Авдіївкою
14:15
Обстріл Донецька: загинув чоловік, поранено жінку
23:45
Головне за день: У Маріуполі скаржаться на проблеми зі сміттям. Збито ще один літак РФ
22:31
В окупованих містах Донеччини не вивозять сміття, «ДНР» не може вирішити проблему ►
19:05
Балицький визнав: РФ виселяла сім'ї, які не підтримали війну ►
15:11
В анексованій Євпаторії виявили велику кількість танків — АТЕШ
12:52
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
12:10
На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи
01:38
Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23:08
Головне за день: Вибух у Бердянську. Медведєв хоче посилати українця до таборів
23:00
В окупації не хочуть бачити учасників «голої» вечірки для «замолювання гріхів»
22:45
Ще одного полоненого «азовця» незаконно засуджено окупантами
20:12
Обстріл Донецька: на Текстильнику поранено 4 людини
14:39
Керівництво РФ готує росіян до тривалої війни — британська розвідка
12:58
Росія: Медведєв запропонував відправляти до сибірських таборів «нелояльних» українців, які живуть в окупації
усі новини
16:59
Буданов назвав причину смерті Навального
16:59
Не треба нічого боятися. Єрмак прокоментував слова Трампа про «закінчення війни за 24 години»
16:11
Росія самостійно виробляти зброю без західних технологій практично не зможе — ОП
15:58
Росія утримує в полоні 28 тисяч українців — Лубінець
15:38
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Текстильник: постраждали двоє людей
15:10
На озброєнні ЗСУ з'явилися далекобійні ракети — Камишин
15:04
РФ не окупувала Ласточкине на Донеччині, на околиці селища йдуть важкі бої — ЗСУ
14:28
Федоров: на полі бою дрони українського виробництва становлять 90 відсотків
14:12
Україна в 2024 році очікує отримати від США майже 12 млрд доларів допомоги — Шмигаль
13:41
РФ обстріляла Україну близько 110 тисяч разів з 2022 року — МВС
13:35
На окупованій частині Запорізької області розпочалося «дострокове голосування» на «виборах» президента РФ
12:56
Російські військові напали на відвідувачів кафе в окупованому Криму
12:33
Армія РФ вдарила по Нікополю: є «приліт» по підприємству, загинув чоловік
12:22
Сирський та Умєров відвідали командні пункти та підрозділи на передовій
11:17
Обстріляно будинки, магазини та об`єкти інфраструктури: наслідки атак росіян у Донецькій області за добу
10:30
Масштабна акція на підтримку України пройшла перед посольством РФ у Варшаві
10:15
Масований удар по Костянтинівці: пошкоджено вокзал, храм, школи та магазини
09:44
Внаслідок обстрілу на Хмельниччині пошкоджено об`єкт інфраструктури
09:15
Нічна атака окупантів: сили ППО збили 16 з 18 дронів над Україною
08:51
Росія знову поскаржилася на атаку безпілотників: деталі
усі новини
ВІДЕО
Російські військові напали на відвідувачів кафе у Криму. Кадр із відео Російські військові напали на відвідувачів кафе в окупованому Криму
25 лютого, 12:56
Війська РФ атакували Костянтинівку. Фото: Новини Донбасу Масований удар по Костянтинівці: пошкоджено вокзал, храм, школи та магазини
25 лютого, 10:15
Російські військові оголосили про захоплення Ласточкино. Кадр із відео Війська РФ захопили селище Ласточкине під Авдіївкою
24 лютого, 21:11
Другий рік війни: що думають жителі Донецької області про дії Путіна ► Другий рік війни: що думають жителі Донецької області про дії Путіна ►
24 лютого, 14:52
В окупованих містах Донеччини не вивозять сміття, «ДНР» не може вирішити проблему ► В окупованих містах Донеччини не вивозять сміття, «ДНР» не може вирішити проблему ►
23 лютого, 22:31
Імовірно, момент збиття літака А-50. Кадр із відео Збито ще один російський військовий літак: цього разу А-50
23 лютого, 19:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама