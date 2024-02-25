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Буданов назвал причину смерти Навального

25 февраля 2024, 16:59

Буданов назвал причину смерти Навального

Находившийся в заключении в РФ российский оппозиционер Алексей Навальный  действительно умер от оторвавшегося тромба. Об этом в кулуарах на форуме "Украина. Год 2024" сказал начальник ГУР Кирилл Буданов, сообщает УНИАН.

Во время общения с журналистами у Буданова спросили, что он знает о смерти Навального и был ли тот убит.

«Ну я могу вас разочаровать, но то, что нам известно — он действительно погиб от [оторвавшегося ] тромба», — сказал Буданов.

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок. Сообщалось, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.

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