Буданов назвав причину смерті Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був ув'язнений в РФ, дійсно помер від тромба, що відірвався. Про це у кулуарах на форумі "Україна. Рік 2024" сказав начальник ГУР Кирило Буданов, повідомляє УНІАН.

Під час спілкування з журналістами у Буданова запитали, що він знає про смерть Навального і чи його вбили.

«Ну я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо — він дійсно загинув від тромбу, [що відірвався]», — сказав Буданов.

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін. Повідомлялося, що Навальний нібито відірвався тромб під час прогулянки.