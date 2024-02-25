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Украина не проиграет войну, если будет сильна оружием — Зеленский

25 февраля 2024, 18:17

Украина не проиграет войну, если будет сильна оружием — Зеленский

Украина не сможет проиграть войну с Россией в том случае, если партнеры будут предоставлять оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.

«Проигрывает ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Труднее всего было два года назад. По крайней мере, у нас нет альтернативы "не победить". У нас нет возможности проиграть. Потому что, что такое Украина проиграет? Проигрываем — нас не будет. Не будет нашего существования. И потому нам точно не подходит такой финал», — заявил он на пресс-конференции в воскресенье.

Зеленский заявил, что вопрос того, выиграет ли Украина, насколько ей будет сложно, каким будет в дальнейшем количество жертв зависит от партнеров и оружия.

«Если мы будем сильны на оружие, то мы будем сильны. Если мы будем сильны оружием, мы не проиграем эту войну. Мы победим. Потому что все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад точно будут иметь большое влияние на его общество. И тогда он будет думать о внутренней безопасности», — сказал глава государства.

«А если посмотреть на месседжи, которые посылает Путин, сегодня он оперирует фактами и цифрами о том, что будет воевать до 2030-го года. Вот вам и ответ, что соберется делать он. Он видит себя до 30-го года, а мы хотели бы с ним закончить раньше», — сказал он.

Отвечая на вопрос, не пора ли начинать переговорный трек с Путиным, поскольку у Украины сейчас нехватка оружия, Зеленский ответил: «А можно ли говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, убивающим своих оппонентов? Мы предложим площадку, 2-ой Саммит мира, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была ошибка. Для него маленькая, для нас это трагедия. И для всего демократического мира эта трагедия безусловна. И потому должна быть справедливость в этом вопросе», — резюмировал президент.

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