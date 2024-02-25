Україна не програє війну, якщо буде з сильною зброєю — Зеленський

Україна не зможе програти війну з Росією у тому випадку, якщо партнери надаватимуть зброю. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю, 25 лютого.

«Чи програє Україна у цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було два роки тому. Принаймні ми не маємо альтернативи "не перемогти". Ми не маємо можливості програти. Бо що таке Україна програє? Програємо — нас не буде. Не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал», — заявив він на прес-конференції в неділю.

Зеленський заявив, що питання того, чи виграє Україна, наскільки їй буде складно, якою буде надалі кількість жертв, залежить від партнерів та зброї.

«Якщо ми будемо сильними на зброю, то ми будемо сильними. Якщо ми будемо сильними зброєю, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад точно матимуть великий вплив на його суспільство. І тоді він думатиме про внутрішню безпеку», — сказав глава держави.

«А якщо подивитися на меседжі, які посилає Путін, сьогодні він оперує фактами та цифрами про те, що воюватиме до 2030 року. Ось вам і відповідь, що він збереться робити. Він бачить себе до 30-го року, а ми б хотіли з ним закінчити раніше», — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи не час розпочинати переговорний трек із Путіним, оскільки в України зараз брак зброї, Зеленський відповів: «А чи можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Ми запропонуємо майданчик, другий Саміт світу, на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була помилка. Для нього маленька, для нас трагедія. І для всього демократичного світу ця трагедія є безумовною. І тому має бути справедливість у цьому питанні», — резюмував президент.