Силы ПВО Украины сбили девять ударных БпЛА и три ракеты Х-59

Силы ПВО сбили 9 БпЛА и три ракеты. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В ночь на 26 февраля 2024 года оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», двумя ракетами С-300, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной – Х-31П и 14 ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



«В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей», — говорится в отчете ВС ВСУ.



Ранее стало известно, что в жилом секторе Днепра в результате обстрелов российских войск повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей.