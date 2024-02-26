Сили ППО України збили дев'ять ударних БпЛА та три ракети Х-59

Сили ППО збили 9 БпЛА та три ракети. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», двома ракетами С-300, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П та 14 ударними безпілотниками типу Shahed. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей», — йдеться у звіті ПС ЗСУ.



Раніше стало відомо, що у житловому секторі Дніпра внаслідок обстрілів російських військ пошкоджено 10 приватних будинків та кілька автомобілів.