Российские оккупанты убили 15 коров, обстреливая Харьковскую область

Разрушенный ангар в Харьковской области. Фото: Facebook / synegubov.oleg

За прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Синьковка, Двуречная, Ивановка и другие. В 23:15 зафиксированы попадания в с. Мокрая Ракитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников повреждено частное агропредприятие. Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров», — добавил Синегубов.



Согласно главе Харьковской ОВА, информация о пострадавших не поступала. В течение суток противник также пять раз проводил наступательные действия в районе Синьковки и Табаевки.



Напомним, в ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 23 дрона.



Ранее РФ атаковала Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22, уже известно о 3 погибших в результате атаки.



Также оккупанты ударили по Днепру дронами-камикадзе, попав в многоэтажный дом и в предприятие. В результате обстрела восемь людей пострадали.