Росія вдарила ракетами С-300 по двох ангарах із зерном у Харківській області

Результат атаки РФ у Харківській області. Фото: Синьогубів / facebook

Вчора, 25 лютого, російська окупаційна армія близько 23:00 завдала двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по селищу Пісочин, де влучила по двох ангарах із зерном. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано», — уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації.



Раніше артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області, було пошкоджено складський ангар, а також загинуло 15 корів.