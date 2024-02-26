Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT

26 февраля 2024, 09:48

Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT

Цифры украинских потерь в войне против России, объявленные в воскресенье президентом Владимиром Зеленским, значительно отличаются от тех, которые предоставили официальные лица США. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты издания отметили, что независимый анализ этому заявлению дать не удалось. Заявление президента Владимира Зеленского о 31 тысяче погибших украинских военных не совпадает с оценками официальных лиц США, которые прошлым летом оценивали потери гораздо выше.

Тогда заявляли, что было убито около 70 тысяч украинских военных и от 100 до 120 было ранено. Потери российских военных, по словам официальных лиц, были примерно вдвое больше.

Зеленский вместо этого сказал, что хочет противостоять российской пропаганде и другим оценкам, которые поставили украинские потери на гораздо более высокий уровень. Его заявление прозвучало в то время, когда Вооруженные силы Украины, как пишут американские журналисты, отступают на большей части линии фронта, а российские войска осуществляют наступательные операции на востоке и юге. Неделю назад Москва захватила город Авдеевку, украинскую крепость на востоке, и в последние дни ее войска медленно продвигаются на запад, пытаясь закрепиться в этом районе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля во время пресс-конференции в рамках Форума «Україна. Рік 2024» заявил, что 31 тысяча украинских военных погибли во время полномасштабного вторжения России. Информация о том, что Украина с 24 февраля 2022 года потеряла более 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Общие потери войск РФ, по словам президента, оцениваются в почти 500 тысяч.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Сша Оценка Россия - Украина потери ВСУ Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:42
Оккупанты пытаются захватить села под Авдеевкой, нанося массированные авиаудары
09:48
Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT
08:05
За сутки россияне больше всего атаковали на Авдеевском и Марьинском направлениях — Генштаб
07:35
Россияне обстреляли Днепр, есть пострадавшие
23:14
Главное за день: Россияне снова расстреляли пленных военных. РФ готовит новое наступление
21:22
Минобороны РФ вечером заявило об уничтожении якобы двух украинских ракет
19:15
Россия готовит наступление на конец весны-начало лета — Зеленский
18:17
Украина не проиграет войну, если будет сильна оружием — Зеленский
15:58
Россия удерживает в плену 28 тысяч украинцев — Лубинец
15:40
В оккупированном Донецке под обстрел попал микрорайон Текстильщик: пострадали двое людей
13:35
На оккупированной части Запорожской области началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ
12:56
Российские военные напали на посетителей кафе в оккупированном Крыму
23:10
Главное за день: Захват поселка на Донетчине. Российские паспорта в Авдеевки
21:11
Войска РФ захватили поселок Ласточкино под Авдеевкой
14:15
Обстрел Донецка: погиб мужчина, ранена женщина
23:45
Главное за день: В Мариуполе жалуются на проблемы с мусором. Сбит еще один самолет РФ
22:31
В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему
19:05
Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ►
15:11
В аннексированной Евпатории обнаружили большое количество танков — АТЕШ
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
все новости
13:00
«Шахтер» стартует в весенней части УПЛ матчем против «Александрии»
12:33
В Дружковском горводоканале сообщили, как будет подаваться вода в течение ближайшей недели
12:22
Четверо нацгвардейцев остановили колонну возле Работино
12:19
ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки
11:31
Глава Донецкой ОВА рассказал о последствиях российских атак: повреждены жилые дома, есть пострадавшие
11:20
Рогозин назвал украинцев, Байдена, Остина и Шольца «обезьянами»
10:46
Подача воды в Краматорской агломерации сокращена: один из магистральных водопроводов поврежден обстрелами
10:42
Оккупанты пытаются захватить села под Авдеевкой, нанося массированные авиаудары
09:48
Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT
09:35
Россия ударила ракетами С-300 по двум ангарам с зерном в Харьковской области
09:35
Войска РФ продвинулись на Авдеевском и Бахмутском направлениях — DeepState
08:58
В Генштабе озвучили потери россиян за прошедшие сутки: 880 человек, 13 танков и 12 артиллерийских систем
08:52
Армия РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область: погибла супружеская пара
08:41
В результате обстрелов Донецкой области за прошлые сутки ранены пять человек
08:25
Силы ПВО Украины сбили девять ударных БпЛА и три ракеты Х-59
08:05
За сутки россияне больше всего атаковали на Авдеевском и Марьинском направлениях — Генштаб
07:35
Россияне обстреляли Днепр, есть пострадавшие
23:14
Главное за день: Россияне снова расстреляли пленных военных. РФ готовит новое наступление
21:22
Минобороны РФ вечером заявило об уничтожении якобы двух украинских ракет
20:21
Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ
все новости
ВИДЕО
Бои возле Работино. Фото: кадр из видео Четверо нацгвардейцев остановили колонну возле Работино
26 февраля, 12:22
Армия РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область: погибла супружеская пара Армия РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область: погибла супружеская пара
26 февраля, 08:52
Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ
25 февраля, 20:21
Российские военные напали на посетителей кафе в Крыму. Кадр из видео Российские военные напали на посетителей кафе в оккупированном Крыму
25 февраля, 12:56
Войска РФ атаковали Константиновку. Фото: Новости Донбасса Массированный удар по Константиновке: повреждены вокзал, храм, школы и магазины
25 февраля, 10:15
Российские военные объявили о захвате Ласточкино. Кадр из видео Войска РФ захватили поселок Ласточкино под Авдеевкой
24 февраля, 21:11

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама