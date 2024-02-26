Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT

Цифры украинских потерь в войне против России, объявленные в воскресенье президентом Владимиром Зеленским, значительно отличаются от тех, которые предоставили официальные лица США. Об этом сообщает The New York Times.



Журналисты издания отметили, что независимый анализ этому заявлению дать не удалось. Заявление президента Владимира Зеленского о 31 тысяче погибших украинских военных не совпадает с оценками официальных лиц США, которые прошлым летом оценивали потери гораздо выше.



Тогда заявляли, что было убито около 70 тысяч украинских военных и от 100 до 120 было ранено. Потери российских военных, по словам официальных лиц, были примерно вдвое больше.



Зеленский вместо этого сказал, что хочет противостоять российской пропаганде и другим оценкам, которые поставили украинские потери на гораздо более высокий уровень. Его заявление прозвучало в то время, когда Вооруженные силы Украины, как пишут американские журналисты, отступают на большей части линии фронта, а российские войска осуществляют наступательные операции на востоке и юге. Неделю назад Москва захватила город Авдеевку, украинскую крепость на востоке, и в последние дни ее войска медленно продвигаются на запад, пытаясь закрепиться в этом районе.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля во время пресс-конференции в рамках Форума «Україна. Рік 2024» заявил, что 31 тысяча украинских военных погибли во время полномасштабного вторжения России. Информация о том, что Украина с 24 февраля 2022 года потеряла более 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Общие потери войск РФ, по словам президента, оцениваются в почти 500 тысяч.