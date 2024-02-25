Украина потеряла убитыми 31 тысячу военных в войне с Россией — Зеленский

Владимир Зеленский. Кадр из видео

На войне с Россией погибла 31 тысяча украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.

В то же время он отказался назвать число раненых и без вести пропавших.

По словам президента Украины, потери войск РФ составляют 180 тысяч убитыми, а вместе с ранеными — около полумиллиона.

Ранее сообщалось, что во время Авдеевской оборонительной операции только за четыре месяца обострения российская армия потеряла более 47 тысяч военных, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский 14 февраля.