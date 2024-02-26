Озвучені Зеленським втрати ЗСУ відрізняються від оцінки США — NYT

Цифри українських втрат у війні проти Росії, оголошені в неділю президентом Володимиром Зеленським, значно відрізняються від тих, які надали офіційні особи США. Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти видання наголосили, що незалежний аналіз цій заяві дати не вдалося. Заява президента Володимира Зеленського про 31 тисячу загиблих українських військових не збігається з оцінками офіційних осіб США, які минулого літа оцінювали втрати набагато вище.

Тоді заявляли, що було вбито близько 70 тисяч українських військових та від 100 до 120 було поранено. Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, були приблизно вдвічі більшими.

Зеленський натомість сказав, що хоче протистояти російській пропаганді та іншим оцінкам, які поставили українські втрати на набагато вищий рівень. Його заява прозвучала у той час, коли Збройні сили України, як пишуть американські журналісти, відступають на більшій частині лінії фронту, а російські війська здійснюють наступальні операції на сході та півдні. Тиждень тому Москва захопила місто Авдіївку, українську фортецю на сході, і останніми днями її війська повільно просуваються на захід, намагаючись закріпитися у цьому районі.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 25 лютого під час пресконференції у рамках форуму «Україна. Рік 2024» заявив, що 31 тисяча українських військових загинула під час повномасштабного вторгнення Росії. Інформація про те, що Україна з 24 лютого 2022 року втратила понад 300 тисяч людей, не відповідає дійсності. Загальні втрати військ РФ, за словами президента, оцінюються майже в 500 тисяч.