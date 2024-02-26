Подачу води в Краматорській агломерації скорочено: один із магістральних водогонів пошкоджено обстрілами

У Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці подачу води тимчасово буде скорочено на чверть, бо один із магістральних водогонів отримав численні пошкодження внаслідок обстрілів РФ. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Один із магістральних водогонів отримав численні пошкодження внаслідок обстрілів та має великі втрати води. Фахівці мають усунути проблеми щонайменше у 12 місцях, тому сьогодні з 11 ранку цей водогін буде зупинено», — написав Філашкін.



Він також зазначив, що у роботі залишається інший водогін, який здатний підтримати водопостачання на високому рівні, але не в повному обсязі.



За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня. У цей час голова ОВА просить економно використовувати воду.



Зазначимо, що у Краматорську з вечора 20 лютого у кранах мешканців йде технічна вода, бо російські війська завдали ракетного удару по фільтрувальній станції.



Загалом поліція Донецької області зафіксувала пошкодження 90 цивільних об'єктів, серед яких 30 житлових будинків, вокзал, церкви, пошта, кафе та аптека.



Під обстріли окупантів також потрапили медустанови, навчальні заклади, адмінбудівлі, магазини, а також торгові павільйони області.



Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 25 лютого, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак п'ять мешканців регіону отримали поранення.