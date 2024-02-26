«Шахтер» сыграл вничью с «Александрией»: из-за воздушной тревоги игра продолжалась более четырех часов

Из-за постоянных тревог, игроки провели пол игрового дня в укрытии. Фото: ФК «Шахтер»

Сегодня «Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» — 0:0, в матче 18-го тура УПЛ, из-за воздушной тревоги игра продолжалась более четырех часов и закончилась после 17:00.



Игра должна была начаться на КСК «Ника», в 13:00, в городе Александрия Кировоградской области. Однако с 11:40 и до 16:52 в Кировоградской области прозвучало четыре воздушные тревоги, которые постоянно прерывали матч «горняков» с местной командой.



В итоге стартовый свисток прозвучал в 14:40, но игрокам на 77 минуте вновь пришлось вернуться в укрытие, чтобы переждать четвертую тревогу, которая сбила игровой ритм, не позволив командам открыть счет в матче.



В результате донецкий клуб набрал 32 очка и продолжает занимать 4-е место, отставая от лидера криворожского «Кривбасса» на пять очков, у которого в активе 37 пунктов. При этом у дончан две игры в запасе.



К слову следующая игра состоится в воскресенье с «Кривбассом» во Львове. Напомним, сегодня, 26 февраля 2024 года, «Шахтер» продолжил свое выступление в украинской премьер-лиге матчем против «Александрии».