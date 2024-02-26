«Шахтер» стартует в весенней части УПЛ матчем против «Александрии»

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Сегодня, 26 февраля 2024 года, «Шахтер» продолжит свое выступление в украинской премьер-лиге матчем против «Александрии», который команды проведут на КСК «Ника», начало в 13.00.



«Шахтер» сейчас занимает 4-е место в таблице УПЛ. При этом у «горняков» есть три игры в запасе по сравнению с конкурентами, при условии победы в которых дончане могут разделить лидерство первенства Украины с киевским «Динамо».



В матче с «Александрией» на поле появятся несколько новых игроков, приобретенных донецким клубом в зимнее трансферное окно.



Вторую часть сезона команда Марино Пушича начала раньше других украинских клубов, уже проведя официальные поединки в Лиге Европы УЕФА, где по сумме двух матчей уступила «Марселю».



Ранее футбольный клуб «Шахтер» подписал новый контракт бразильским полузащитником Педро да Силва (Педриньо).