«Шахтар» зіграв внічию з «Олександрією»: через повітряну тривогу гра тривала понад чотири години

Через постійні тривоги, гравці провели половину ігрового дня в укритті. Фото: ФК «Шахтар»

Сьогодні «Шахтар» зіграв внічию з «Олександрією» — 0:0, у матчі 18-го туру УПЛ, через повітряну тривогу гра тривала понад чотири години та закінчилася після 17:00.



Гра мала розпочатися на КСК «Ніка» о 13:00 у місті Олександрія Кіровоградської області. Однак з 11:40 та до 16:52 на Кіровоградщині пролунало чотири повітряні тривоги, які постійно переривали матч «гірників» з місцевою командою.



У підсумку стартовий свисток пролунав о 14:40, але гравцям на 77 хвилині знову довелося повернутися в укриття, щоб перечекати четверту тривогу, яка збила ігровий ритм, не дозволивши командам відкрити рахунок у матчі.



В результаті донецький клуб набрав 32 очки й продовжує посідати 4 місце, відстаючи від лідера криворізького «Кривбасу» на п'ять очок, у якого в активі 37 пунктів. При цьому у донеччан дві гри у запасі.



До речі, наступна гра відбудеться у неділю з «Кривбасом» у Львові. Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого 2024 року, «Шахтар» продовжив свій виступ в українській прем'єр-лізі матчем проти «Олександрії».