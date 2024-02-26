Из Марьинской и Очеретинской громад Донетчины эвакуировали всех детей — полиция

Эвакуация детей из Очеретинской громады. Фото: полиция

Из Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области были эвакуированы все дети. В частности, 8-летняя Лена, которая во второй раз вместе с родителями вынуждена искать новый дом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Сообщается, что девочка раньше жила в Красногоровке, но из-за постоянных обстрелов семья выехала в село Зоряное.



«Однако оккупанты начали обстреливать и этот населенный пункт. Вражеские снаряды взрывались рядом с домом семьи, поэтому семья согласилась на эвакуацию за пределы Донецкой области», — говорится в сообщении.



Полицейский экипаж «Белые ангелы» и общественное формирование «Капелланский патруль» помогли семье выехать.



Напомним, в Донецкой области продолжается 5-й этап принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий.







Ранее мы писали, что из прифронтового Угледара Донецкой области продолжается эвакуация местного населения в более безопасные регионы Украины. В частности, недавно полицейские вывезли женщину, которая находилась на грани смерти.