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Из Марьинской и Очеретинской громад Донетчины эвакуировали всех детей — полиция

26 февраля 2024, 17:59

Из Марьинской и Очеретинской громад Донетчины эвакуировали всех детей — полиция

Эвакуация детей из Очеретинской громады. Фото: полиция Эвакуация детей из Очеретинской громады. Фото: полиция

Из Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области были эвакуированы все дети. В частности, 8-летняя Лена, которая во второй раз вместе с родителями вынуждена искать новый дом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что девочка раньше жила в Красногоровке, но из-за постоянных обстрелов семья выехала в село Зоряное.

«Однако оккупанты начали обстреливать и этот населенный пункт. Вражеские снаряды взрывались рядом с домом семьи, поэтому семья согласилась на эвакуацию за пределы Донецкой области», — говорится в сообщении.

Полицейский экипаж «Белые ангелы» и общественное формирование «Капелланский патруль» помогли семье выехать.

Напомним, в Донецкой области продолжается 5-й этап принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий.



Ранее мы писали, что из прифронтового Угледара Донецкой области продолжается эвакуация местного населения в более безопасные регионы Украины. В частности, недавно полицейские вывезли женщину, которая находилась на грани смерти.

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