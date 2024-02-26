З Мар`їнської та Очеретинської громад Донеччини евакуювали всіх дітей — поліція

Евакуація дітей. Фото: поліція Донеччини

З Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області було евакуйовано всіх дітей. Зокрема, 8-річна Олена, яка вдруге разом з батьками змушена шукати новий будинок. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Повідомляється, що дівчинка раніше жила у Красногорівці, але через постійні обстріли родина виїхала до села Зоряне.



«Однак окупанти почали обстрілювати і цей населений пункт. Ворожі снаряди вибухали поряд з будинком сім'ї, тому родина погодилася на евакуацію за межі Донецької області», — йдеться у повідомленні.



Поліцейський екіпаж «Білі янголи» та громадське формування «Капеланський патруль» допомогли родині виїхати.



Нагадаємо, на Донеччині триває 5-й етап примусової евакуації дітей із зони бойових дій.







Раніше ми писали, що з прифронтового Вугледару Донецької області продовжується евакуація місцевого населення до безпечніших регіонів України. Зокрема, нещодавно поліцейські вивезли жінку, яка була на межі смерті.